ФНС передает в комиссии по проверке ТК данные о зарплате и выплатах самозанятым

Комиссия имеет право запрашивать у органов власти и фондов информацию, в том числе персональные данные и сведения, которые содержат налоговую тайну.
В частности, такая комиссия заработала в Крыму. Как сообщает региональное УФНС, налоговики будут передавать в комиссию такие сведения:
о том, что работодатель выплачивает зарплату ниже МРОТ — если такие выплаты идут не менее, чем 10 работникам и доля таких работников превышает 10% от общего числа сотрудников;
о компаниях, которые больше трех месяцев платят 10 и более самозанятым от 20 тысяч рублей в месяц.
Напомним, перечень такой информации прописан в приказе Минтруда от 02.02.2024 № 40н. О нем мы рассказывали здесь.
Если у комиссии возникнут основания полагать, что компания занижает зарплату или подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми, сведения будут направлены в прокуратуру и трудинспекцию.
Работодателей, у которых подтвердится факт нелегальной занятости, внесут в специальный реестр, который будет вести Роструд с 1 января 2025 года.
Попадание в реестр может грозить:
внеплановыми проверками;
повышенными штрафами;
ограничениями на получение субсидий, грантов, льготных кредитов, налоговых преференций;
ограничением на участие в госзакупках.
Сообщить о трудовых нарушениях может любой сотрудник компании по телефону «горячей линии», сообщают налоговики.
Кстати, скоро введут новые индикаторы риска для трудовых проверок (без участия межведомственных комиссий), в частности – начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если их доля – от 50% штата.
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