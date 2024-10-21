ФНС передает в комиссии по проверке ТК данные о зарплате и выплатах самозанятым

В регионах начали работать межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Их задача – координация между представителями региональной и местных администраций, ФНС, СФР, Роструда, ЦЗН, МВД, прокуратуры, профсоюзов и объединений работодателей.

Комиссия имеет право запрашивать у органов власти и фондов информацию, в том числе персональные данные и сведения, которые содержат налоговую тайну.

В частности, такая комиссия заработала в Крыму. Как сообщает региональное УФНС, налоговики будут передавать в комиссию такие сведения:

о том, что работодатель выплачивает зарплату ниже МРОТ — если такие выплаты идут не менее, чем 10 работникам и доля таких работников превышает 10% от общего числа сотрудников;

о компаниях, которые больше трех месяцев платят 10 и более самозанятым от 20 тысяч рублей в месяц.

Напомним, перечень такой информации прописан в приказе Минтруда от 02.02.2024 № 40н. О нем мы рассказывали здесь.

Если у комиссии возникнут основания полагать, что компания занижает зарплату или подменяет трудовые отношения гражданско-правовыми, сведения будут направлены в прокуратуру и трудинспекцию.

Работодателей, у которых подтвердится факт нелегальной занятости, внесут в специальный реестр, который будет вести Роструд с 1 января 2025 года.

Попадание в реестр может грозить: внеплановыми проверками;

повышенными штрафами;

ограничениями на получение субсидий, грантов, льготных кредитов, налоговых преференций;

ограничением на участие в госзакупках.

Сообщить о трудовых нарушениях может любой сотрудник компании по телефону «горячей линии», сообщают налоговики.

Кстати, скоро введут новые индикаторы риска для трудовых проверок (без участия межведомственных комиссий), в частности – начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если их доля – от 50% штата.