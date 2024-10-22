Интернет-магазины из ЕАЭС должны платить НДС в России с покупок россиян

Организации, зарегистрированные в странах ЕАЭС, которые реализуют товары россиянам через электронные торговые площадки (интернет-магазины, маркетплейсы), обязаны исчислять НДС с таких продаж в РФ.

Заполнить заявление о постановке на учет в налоговом органе, подать налоговую декларацию, уплатить налог и направить обращение в налоговый орган можно онлайн через сервисы ФНС России «НДС - офис интернет-компании» или «Личный кабинет налогоплательщика иностранной организации» (вкладка «Международное налогообложение»).

Декларацию по НДС они должны сдавать ежеквартально до 25 числа, платить налог – до 28 числа.

Сумма НДС исчисляется иностранными продавцами и посредниками по расчетной ставке 16,67% или 9,09%, поясняют налоговики.

Отметим, что российские компании, которые продают товары через интернет гражданам из стран ЕАЭС, в России НДС не платят, а платят в странах ЕАЭС.

В РФ они сдают декларацию по НДС с разделом 7 и могут брать на вычет входной НДС по товарам.

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