Кадровые документы

Неправильную запись об увольнении в трудовой книжке зачеркивать нельзя

В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается. Как же исправить неверную запись, разъяснил Минтруд.

После последней записи в разделе «Сведения о работе» надо поставить такие данные:

  • в графе 1 – последующий порядковый номер;

  • в графе 2 – дату внесения записи;

  • в графе 3 – запись: «Запись за номером таким-то недействительна»;

  • в графе 4 – реквизиты документа, на основании которого вносится исправление.

При этом если в трудовой книжке есть запись об увольнении, признанная недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается дубликат трудовой книжки по месту работы, где была внесена неправильная или неточная запись.

В него переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.09.2024 № 14-6/ООГ-5613.

Увольнение — сложный процесс. Нужно оформить документы, сделать перерасчет. Чтобы вы ничего не упустили, мы добавили в программу курса профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП» полезные инструкции. Вы освоите все этапы учета по правилам 2024 года, а после обучения получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо 32 890 рублей. До 27 октября вы можете получить допскидку 23% в честь дня рождения «Клерка».

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