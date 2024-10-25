Неправильную запись об увольнении в трудовой книжке зачеркивать нельзя

В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждении» трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных или иных признанных недействительными записей не допускается. Как же исправить неверную запись, разъяснил Минтруд.

После последней записи в разделе «Сведения о работе» надо поставить такие данные:

в графе 1 – последующий порядковый номер;

в графе 2 – дату внесения записи;

в графе 3 – запись: «Запись за номером таким-то недействительна»;

в графе 4 – реквизиты документа, на основании которого вносится исправление.

При этом если в трудовой книжке есть запись об увольнении, признанная недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается дубликат трудовой книжки по месту работы, где была внесена неправильная или неточная запись.

В него переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.09.2024 № 14-6/ООГ-5613.