Неправильную запись об увольнении в трудовой книжке зачеркивать нельзя

После последней записи в разделе «Сведения о работе» надо поставить такие данные:
в графе 1 – последующий порядковый номер;
в графе 2 – дату внесения записи;
в графе 3 – запись: «Запись за номером таким-то недействительна»;
в графе 4 – реквизиты документа, на основании которого вносится исправление.
При этом если в трудовой книжке есть запись об увольнении, признанная недействительной, работнику по его письменному заявлению выдается дубликат трудовой книжки по месту работы, где была внесена неправильная или неточная запись.
В него переносятся все произведенные в трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 24.09.2024 № 14-6/ООГ-5613.
Увольнение — сложный процесс. Нужно оформить документы, сделать перерасчет. Чтобы вы ничего не упустили, мы добавили в программу курса профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП» полезные инструкции. Вы освоите все этапы учета по правилам 2024 года, а после обучения получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо
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