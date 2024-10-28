Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года, даже если менялись доли. Пример

Если дети получили в наследство квартиру от родителей, а потом брат передал свою долю сестре, то сестра может продать ее без НДФЛ через 3 года после смерти родителей.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.06.2024 № 03-04-05/54717.

Для унаследованных квартир минимальный срок владения для целей НДФЛ – 3 года. И этот срок считают не от даты госрегистрации собственности на имя наследника, а со дня смерти наследодателя.

При этом изменение доли участника общей долевой собственности в праве собственности на квартиру не прерывает для него срок владения.

Пример 01.05.2021 умер отец. Его квартира перешла по наследству дочери (1/2) и сыну (1/2). Право собственности дети оформили 05.12.2021.

01.06.2024 брат продал свою долю сестре. У него НДФЛ не будет, потому что со дня смерти отца прошло более 3 лет.

01.10.2024 сестра эту квартиру продала. У нее НДФЛ не будет, потому что изменение долей на срок не влияет, а со дня смерти отца прошло более 3 лет.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.