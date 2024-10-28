Доходность по вкладам выросла до 24%

В ответ на рост ключевой ставки банки стали предлагать выгодные условия по депозитам и накопительным счетам.

25 октября 2024 года Центробанк принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21%. В ответ на это решение банки стали повышать уровень доходности по вкладам и накопительным счетам.

Например, ПСБ с 28 октября увеличил максимальную доходность по депозитам до 21,6%, а с 1 ноября ставки по накопительным счетам поднимутся до 23%. В Абсолют Банке с 29 октября ставки по вкладам для новых клиентов будут составлять до 22%. Доходность по накопительному счету с начислением на ежедневный остаток в банке ДОМ.РФ выросла с 17,5% до 19,5%. Об этом пишет RG.RU.

«Сейчас у розничных клиентов есть возможность зафиксировать максимальную доходность по вкладу на срок несколько месяцев и на более длительную перспективу, когда денежно-кредитная политика начнет смягчаться», — сказал начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.

До 24% выросла максимальная ставка по вкладам в Московском кредитном банке, однако для ее получения нужно каждый месяц тратить с карты больше 10 тыс. рублей.

ВТБ поднял ставку до 22% годовых по депозитам на полгода. Для вкладов сроком на три или 12 месяцев доходность составит до 21%.

Еще до заседания Центробанка ставки по депозитам до 21% повысил Почта Банк. В остальных кредитных организациях только сейчас задумались об изменении условий по вкладами и накопительным счетам.