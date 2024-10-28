Принимать на работу можно и без военного билета

Если у нового сотрудника-мужчины нет военного билета – это не повод отказывать ему в трудоустройстве.

В такой ситуации компания-работодатель должна в 2-недельный срок по запросу военкомата направлять необходимые сведения, в том числе о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Об этом, в частности, говорится в письмах Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960, от 29.09.2023 № 14-6/ООГ-6134.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, работодатель обязан уведомить военкомат о приеме на работу военнообязанного.

Такая обязанность возникает с момента приема сотрудника на работу независимо от того, представил новый сотрудник документы воинского учета или нет.

О том, что отказ в трудоустройстве без военного билета – неправомерен, пояснял Роструд в письме от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1.