Принимать на работу можно и без военного билета

В такой ситуации компания-работодатель должна в 2-недельный срок по запросу военкомата направлять необходимые сведения, в том числе о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.
Об этом, в частности, говорится в письмах Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/В-960, от 29.09.2023 № 14-6/ООГ-6134.
Кроме того, согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ, работодатель обязан уведомить военкомат о приеме на работу военнообязанного.
Такая обязанность возникает с момента приема сотрудника на работу независимо от того, представил новый сотрудник документы воинского учета или нет.
О том, что отказ в трудоустройстве без военного билета – неправомерен, пояснял Роструд в письме от 20.12.2023 № ПГ/26681-6-1.
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