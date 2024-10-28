Путин: задолженность компаний по кредитам выросла на 10,6 трлн рублей

До конца года ВВП составит 3,9%. Как заявил Владимир Путин, темпы развития российской экономики будут выше среднемировых.

Президент заявил, что несмотря на высокие процентные ставки, рынок кредитования продолжает расти. С января по октябрь 2024 года задолженность по кредитам юридических лиц выросла на 14% или на 10,6 трлн рублей.

Динамика ВВП в третьем квартале замедлилась, но продолжает расти. ВВП с января по август прибавил 4,2%. Ожидается, что по итогам года показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов. Об этом сказано на сайте Кремля.

Индустриальный рост в России составил 4,5%, обрабатывающие предприятия прибавили 8,1%, а сфера машиностроения выросла почти на 20%.

«Такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами, трудовые коллективы работают уверенно, стабильно. Это подтверждает и ситуация на рынке труда. Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%», — сказал Путин.

Также он отметил, что сокращается безработица среди молодежи до 25 лет. За год она снизилась с 11,6% до 9%.