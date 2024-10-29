🙋 Юрист: как отказывали женщинам в приеме на работу, так и будут. Но можно зацепиться за формулировку в вакансии

Мы писали, что в Госдуму внесен разработанный депутатами и сенатором законопроект, по которому работодатели не смогут отказать женщинам без детей в заключении трудового договора.

Согласно проекту, отказать в приеме на работу нельзя будет не только женщинам с детьми, но и бездетным соискателям, которые в перспективе могут уйти в длительный отпуск по уходу за ребенком.

Сейчас ст. 64 ТК запрещает отказывать в трудоустройстве только по мотивам, связанным с беременностью и наличием детей. Детали в нашей новости.

Специально для «Клерка» инициативу комментирует Елена Гудина — юрист для бизнеса, опыт в создании систем юридической защиты МСП более 25 лет:

«Я думаю, что в случае принятия этого законопроекта глобально ничего не изменится. Как сейчас работодатели отказывают имеющим детей женщинам в связи с отсутствием необходимых профессиональных навыков, релевантного опыта работы и необходимого образования, так и в дальнейшем будут использовать эти формулировки.

Единственное, если в описании вакансии есть фраза, что кандидату не требуется соответствующая подготовка или что компания проводит обучение сотрудников, поступающих к ним на работу, воспользоваться указанной мною выше формулировкой будет нельзя. Необходимо будет выполнять требования ТК РФ и брать практически любого, кто откликнулся на предложение о работе.

Также не следует забывать, что необходимо доказать факт отказа в приеме на работу по конкретному основанию. Письменный отказ требуют не все соискатели, скажу из личного опыта. А если и требуют, то потенциальный работодатель указывает формулировку, соответствующую всем нормам законодательства. Я не встречала случаев, чтобы отказали в приеме на работу именно в связи с беременностью женщины. Напишут, что ее опыт работы не соответствует будущей должности, профессии, месту работы».