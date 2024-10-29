🏠👵 Выплаты старшим по дому хотят освободить от НДФЛ и взносов

Сейчас выплаты председателям и членам совета многоквартирного дома (МКД) облагаются НДФЛ и страховыми взносами. И если они пенсионеры, то считаются работающими и не получают индексацию пенсии.

Это хотят изменить и освободить старших по дому от НДФЛ и страховых взносов. Готовится законопроект с такими поправками в НК, рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко.

Он отметил, что управдомы отказываются от своей работы, так как из-за небольшого вознаграждения не готовы терять индексацию пенсии.

«В рамках пакета законопроектов, меняющих налоговое законодательство, мы сейчас рассматриваем законодательную инициативу, предлагающую вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы их доходов, назвать их не зарплатой или прибылью, а вознаграждением в случае, если нет именно трудового договора», – цитирует РИА Новости слова депутата.

Кстати, новыми поправками в НК, которые прошли одобрение Совета Федерации, уточнили норму про страховые взносы с выплат старшим по дому: прописали, что взносы будут как по трудовому договору, так и по договору ГПХ.

То есть Минфин не планировал отменить взносы, а наоборот – уточнил, что их точно надо начислять.

Ранее Минфин утверждал, что у управдома – трудовой договор, и его работодатель – жильцы. А платить налоги и сдавать отчеты за старшего по дому может не УК, а кто-то из жильцов.