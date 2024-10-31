Работодателям не хватает 2,7 млн сотрудников

Во втором квартале 2024 года для заполнения всех вакансий работодателям не хватало 2,7 млн человек.
Общее число «синих воротничков», которые занимаются физическим трудом в промышленной сфере, при этом практически не изменилось и составляет 44,3 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.
С 2020 года число незаполненных вакансий стало расти: показатель ни разу не снизился за шесть месяцев. Специалисты объясняют это изменениями, которые произошли в структуре спроса на труд. Санкции и последствия пандемии коронавируса заставляют сотрудников часто менять место работы. В 2023 году к новым работодателям ушли до трети всех занятых россиян.
Сильнее всего дефицит кадров заметен в обрабатывающих производствах, где не хватает 400 тыс. человек. На втором месте торговля, а на третьем — сфера транспорта. Также рабочих не хватает на стройках и в энергетике.
Сейчас соотношение численности требуемых сотрудников к числу тех, кто уже работает, составило 8,3%. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.
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