Работодателям не хватает 2,7 млн сотрудников

На обрабатывающих производствах, в торговле, строительстве и на транспорте больше всего не хватает сотрудников. Вакантные места практически не закрываются.

Во втором квартале 2024 года для заполнения всех вакансий работодателям не хватало 2,7 млн человек.

Общее число «синих воротничков», которые занимаются физическим трудом в промышленной сфере, при этом практически не изменилось и составляет 44,3 млн человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

С 2020 года число незаполненных вакансий стало расти: показатель ни разу не снизился за шесть месяцев. Специалисты объясняют это изменениями, которые произошли в структуре спроса на труд. Санкции и последствия пандемии коронавируса заставляют сотрудников часто менять место работы. В 2023 году к новым работодателям ушли до трети всех занятых россиян.

Сильнее всего дефицит кадров заметен в обрабатывающих производствах, где не хватает 400 тыс. человек. На втором месте торговля, а на третьем — сфера транспорта. Также рабочих не хватает на стройках и в энергетике.

Сейчас соотношение численности требуемых сотрудников к числу тех, кто уже работает, составило 8,3%. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.