🚪 Налоговый консультант: государство не может заставить упрощенца перейти с льготных ставок НДС 5 или 7% на стандартные

Согласно НК, при желании даже неплательщик НДС может выставить счет-фактуру с НДС и заплатить этот налог в бюджет.

Сегодня мы писали, что безНДСные упрощенцы хотят добровольно платить в бюджет НДС 5%.

В недоумение ввела коллег подписчица нашего телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» своим заявлением, что компания, освобожденная от НДС на УСН, хочет в 2025 году добровольно платить НДС по ставке 5%. Доход компании в 2024 году будет менее 60 млн рублей, поэтому принудительного перехода на НДС не случится. Подробнее в нашей новости.

Специально для «Клерка» это странное желание комментирует Татьяна Кныжова — аттестованный налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер:

«Действительно, парадоксальная ситуация. Допустим, компания решила уплачивать налог, который она вправе не уплачивать. Что такое налоговая льгота? Это право бизнеса. С точки зрения бизнеса, он вправе воспользоваться той или иной налоговой льготой, но может ею и не пользоваться. И если мы не пользуемся какой-то льготой, это не значит, что государство вменит в обязанность дополнительную налоговую нагрузку. Например, в виде применения стандартных ставок НДС 20 или 10%. Поэтому я уверена, что государство не заставит данную компанию перейти на стандартные ставки НДС.

У государства просто не будет никаких оснований, чтобы заставить компанию перейти на уплату НДС по стандартным ставкам. Потому что компания не соответствует критериям налогоплательщика НДС.

Можно сослаться на пример, как сейчас (до 2025 г.) компании на упрощенке выставляют счета-фактуры с выделенным НДС: они вправе (не обязаны!) выставлять счета-фактуры с выделенной суммой НДС. Но так как данная компания не является по закону плательщиком этого налога, соответственно, ее покупатели не в праве принимать к вычету тот НДС, который выделен.

Налоговики не заставят пересчитать НДС с 5% на 20%, потому что данная компания не соответствует критериям плательщика НДС. Оснований для пересчета у них нет.

С 2025 года, по каким бы ставкам НДС упрощенец не выписывал счета-фактуры, в том числе льготным 5% или 7%, покупатель либо заказчик, который будет видеть этот НДС в приходных счетах-фактурах от своих поставщиков и исполнителей на УСН, сможет принимать к вычету этот НДС. То есть принимать на ОСНО к вычету входящий НДС можно будет не только по стандартным ставкам 10 или 20%».