Лимит по страхованию вкладов хотят повысить до 3 млн рублей

Размер застрахованной суммы на банковских депозитах не менялся с 2014 года. Сейчас банки хотят увеличить этот лимит до 3 млн рублей для коротких вкладов и до 10 млн — для долгосрочных.

Ассоциация российских банков предложила увеличить лимит страхования по вкладам до трех лет с 1,4 до 3 млн рублей, а по депозитам на длительный срок — 10 млн.

Действующий порог для выплаты вкладчикам страхового возмещения не менялся с 2014 года, с тех пор инфляция составила 93%, пишут «Известия».

Сейчас вклады человека в каждой организации застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. Чтобы обезопасить себя, клиенты распределяют сбережения по нескольким банкам. Если у кредитной организации отзовут лицензию или она будет ликвидирована, вкладчики могут вернуть свои средства.

«Необходимо понимать, что повышение суммы страхования потребует от кредитных организаций более крупных отчислений в фонд АСВ. Поэтому мы всегда выступаем за баланс интересов бизнеса, граждан и государства», — сказал директор департамента банковского развития Ассоциации банков России (АБР) Николай Тарасов.

Сейчас застраховано около 57% депозитов от общего объема счетов. Защиту распространили на ИП, малый бизнес, некоммерческие и социальные организации. Также действуют гарантии для счетов эскроу с предельным размером возмещения в 10 млн рублей.

Руководитель по работе с физлицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов считает, что лимиты пересматривать нужно уже сейчас — когда высокие ставки по вкладам делают депозиты популярными у населения.

По данным на 1 октября 2024 года россияне хранят на вкладах 51,6 трлн рублей. Показатель с начала года вырос на 15%.