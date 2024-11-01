И семьи с одним ребенком могут освободить от НДФЛ с продажи жилья

Депутатский законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.
Авторы проекта, депутаты от СРЗП, отмечают, что такая льгота позволит семье с одним ребенком улучшить свои жилищные условия и затем подумать и о рождении следующего ребенка.
Депутаты поменяли только количество детей, а остальные условия для льготы остаются прежними.
Планируется, что новая норма заработает с 2025 года.
Напомним, что условия льготы по НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми такие:
в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;
площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;
кадастровая стоимость старой квартиры — менее 50 млн рублей;
на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50% в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая, которую семья покупает.
Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.
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