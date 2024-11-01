И семьи с одним ребенком могут освободить от НДФЛ с продажи жилья

При продаже квартиры семья с двумя детьми не платит НДФЛ при любом сроке владения (при соблюдении ряда условий). Эту льготу хотят распространить и на семьи с один ребенком.

Депутатский законопроект с такой поправкой в НК внесен в Госдуму.

Авторы проекта, депутаты от СРЗП, отмечают, что такая льгота позволит семье с одним ребенком улучшить свои жилищные условия и затем подумать и о рождении следующего ребенка.

Депутаты поменяли только количество детей, а остальные условия для льготы остаются прежними.

Планируется, что новая норма заработает с 2025 года.

Напомним, что условия льготы по НДФЛ при продаже жилья семьей с детьми такие:

в этом году или не позднее 30 апреля следующего года семья покупает другую квартиру;

площадь новой квартиры или ее кадастровая стоимость больше, чем у старой;

кадастровая стоимость старой квартиры — менее 50 млн рублей;

на момент продажи старой квартиры членам семьи не принадлежат более 50% в другой квартире, которая по площади или кадастровой стоимости лучше, чем новая, которую семья покупает.

Как семье с двумя детьми не платить НДФЛ с продажи квартиры, мы подробно разбирали тут.