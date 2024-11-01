Депутаты хотят освободить сирот от квартплаты

В Госдуме пройдет первое чтение депутатского законопроекта, по которому дети-сироты смогут не платить за квартиру, пока они не пользуются своим жильем.
Нормы будут работать только в тех случаях, когда жилье не сдается в аренду и им на самом деле никто не пользуется.
Сейчас коммунальные службы начисляют ЖКУ за жилье, которое закреплено за сиротами. При этом в самой квартире такие дети не проживают, а находятся на полном государственном обеспечении до достижения совершеннолетия. После им приходится погашать накопленную задолженность.
«В случае если сумма долга неподъемная, сироты на долгие годы становится должниками, а в некоторых случаях, через суд у сирот пытаются изъять жилое помещение в счет погашения долга», — сказано в пояснительной записке.
В некоторых «богатых» регионах местные власти предоставляют сиротам выплаты, которые покрывают расходы на ЖКУ. Например, в Москве, Ярославской и Архангельской областях.
В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Комментарии3
удивилась и ужаснулась! возмутительно: "суд у сирот пытаются изъять жилое помещение в счет погашения долга". Долга, можно сказать, не по вине сирот(
По-моему, тут было бы уместно задаться вопросом, почему этот долг к моменту заселения сироты образовался?
А не потому ли, что там кто-то проживал? Возможно, даже незаконно.
Ибо, если бы эта квартира сдавалась кому-то на законных основаниях, как правило, имеются способы взыскать задолженность с проживавших.
А вот в случае незаконного проживания искать виноватых следует в направлении всяких Администраций.
а налоги тоже простят?