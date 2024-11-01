Депутаты хотят освободить сирот от квартплаты

Дети-сироты смогут не оплачивать ЖКУ за период, когда они находились на полном государственном обеспечении.

В Госдуме пройдет первое чтение депутатского законопроекта, по которому дети-сироты смогут не платить за квартиру, пока они не пользуются своим жильем.

Нормы будут работать только в тех случаях, когда жилье не сдается в аренду и им на самом деле никто не пользуется.

Сейчас коммунальные службы начисляют ЖКУ за жилье, которое закреплено за сиротами. При этом в самой квартире такие дети не проживают, а находятся на полном государственном обеспечении до достижения совершеннолетия. После им приходится погашать накопленную задолженность.

«В случае если сумма долга неподъемная, сироты на долгие годы становится должниками, а в некоторых случаях, через суд у сирот пытаются изъять жилое помещение в счет погашения долга», — сказано в пояснительной записке.

В некоторых «богатых» регионах местные власти предоставляют сиротам выплаты, которые покрывают расходы на ЖКУ. Например, в Москве, Ярославской и Архангельской областях.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу со дня официального опубликования.