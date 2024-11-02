Максимальный размер больничного в 2026 году вырастет до 207 тысяч рублей

Чтобы получить максимальные выплаты по временной нетрудоспособности нужно работать больше восьми лет и получать высокую зарплату за два последних года.

Выплаты по больничному за один день увеличат в полтора раза с 4 тыс. рублей в 2024 году до 5,7 тыс. в 2025 и 6,8 тыс. в 2026 году.

Максимальное пособие по временной нетрудоспособности в 2026 году будет 207,6 тыс. рублей. Чтобы получить такую выплату, нужен стаж свыше восьми лет, а также получать зарплату в 2024 году больше 183 тыс. рублей, а в 2025 году — от 233 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Размер больничного зависит от страхового стажа и зарплаты. Если сотрудник работает меньше пяти лет, то ему положено 60% от среднего заработка за предыдущие два года. Те, кто трудится от пяти до восьми лет получат 80%, а остальные — 100%.

Средний заработок считают следующим образом: сумму начисленной зарплаты до вычета налога за два года делят на 730 (количество дней в двух годах).

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности есть своя предельная база. В 2024 году это 2,2 млн рублей, в 2025 году показатель будет 2,8 млн, а в 2026 — 3 млн. Если сотрудник заработал больше этой суммы, то его больничный не сможет превысить установленный лимит. Минимальное значение базы — не меньше МРОТ.

Больничные выплаты облагаются НДФЛ и с 1 января 2025 года попадают под прогрессивную шкалу налогообложения.