42% сотрудников считают источником стресса низкую зарплату и большое число задач

У россиян стресс на рабочем месте вызывает некомпетентность коллег, начальства, а также многочисленные обязанности и низкая зарплата.

Большинство россиян назвали главным источником стресса на работе несоответствие зарплаты количеству обязанностей. Так считает 59% женщин и 41% мужчин.

На втором месте — отсутствие профессионализма у руководителей (38%), на третьем — бардак и неорганизованность рабочих процессов (33%). Об этом говорится исследовании сервиса Работа.ру.

Каждый третий сотрудник испытывает стресс, когда сталкивается на работе с несправедливостью. 30% проголосовали за высокую нагрузку, 29% за некомпетентность коллег и начальства.

Источником стресса для 28% работников становится поведение коллег, для 26% — чувство неопределенности, а для 22% — нехватка времени.

«Работодатели смогут понять основные источники стресса среди сотрудников, что поможет им выявить слабые места в управлении и организации труда. А понимание того, что непрофессионализм руководства и отсутствие организованности являются значительными проблемами, позволит работодателям инвестировать в обучение и развитие управленческих навыков всего коллектива», — сказано в исследовании.

Только 9% респондентов заявили, что на их работе нет никаких источников стресса.