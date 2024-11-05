Банки будут быстрее передавать сведения о кредите в Бюро кредитных историй

Пока что информация о ссудах поступает в Бюро кредитных историй за два рабочих дня. Этот срок хотят сократить до суток.

Зампред Центробанка Алексей Гузнов рассказал о создании нового законопроекта с многоуровневой защитой от мошенников.

В первую очередь власти установят «период охлаждения» по потребительским кредитам. У клиентов, которые берут взаймы от 50 до 200 тыс. рублей, будет четыре часа, чтобы обдумать это решение. Для займов свыше 200 тыс. рублей временной лаг составит два дня.

Такие правила не будут распространяться на ипотеку и автокредиты, то есть, когда средства зачисляются сразу на счет дилера или застройщика. Об этом пишут «Известия».

«За счет отсрочки (периода охлаждения) клиент будет иметь возможность изменить решение или отказаться от кредита, отреагировав, например, на предупреждения сотрудников банка, близких и родственников», — сказал директор департамента розничных рисков ПСБ Евгений Иванов.

Также банки начнут быстрее передавать сведения в Бюро кредитных историй, вместо двух рабочих дней на этой уйдет менее суток. В Объединенном кредитном бюро сказали, что сведения об уже выданном кредите смогут отправлять за несколько минут.

Быстрый обмен поможет предупредить кредитное мошенничество, а также схемы «веерной» подачи заявок. Например, когда человек берет несколько займов и переводи средства злоумышленникам.

Каждый четвертый рубль, которые украли мошенники, был взят в кредит. В 2023 году они украли 15,8 млрд рублей и провели 1,17 млн операций без согласия клиентов.