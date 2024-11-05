Ставки по вкладам могут вырасти до 30% годовых

Доходность по депозитам приближается к историческому рекорду. В рамках маркетинговых банки будут предлагать до 30% годовых.

В конце октября 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам достигла 20,17% годовых. Кредитные организации пересматривают свои предложения в зависимости от роста ключевой ставки Центробанка.

Ближе к новому году ставка 25% станет обычной для большинства банков, а некоторые организации в рамках маркетинговых акций смогут предложить доходность до 30% годовых. Об этом пишет «Коммерсант».

В три крупнейших банка пришло больше 80% всех денежных средств. У каждой организации стало больше клиентских денег на 100 млрд рублей. Высокие ставки будут у тех вкладчиков, которые выполняют определенные условия. Например, переводят в банк новые деньги (из других банков), а также будут совершать определенный объем платежей по картам.

Большинство россиян верят в рост ключевой ставки, поэтому открывают вклады на короткий срок, чтобы потом переоткрыть депозит под новую, более высокую ставку.