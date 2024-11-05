Для госслужащих появится новая HR-платформа на базе нейросетей

В 2025 году в России собираются запустить общую HR-платформа с алгоритмами нейросетей для госслужащих. К 2030 году к ней подключатся 60% органов власти и 50% чиновников.

На создание и развитие кадровых информационных систем из федерального бюджета выделят 8 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

HR-платформа позволит подбирать кадры, мотивировать и развивать сотрудников, а также поможет новичкам адаптироваться на новом рабочем месте. На базе этой системы создадут цифровой профиль госслужащего, где будут видны достижения и компетенции чиновника.

«Дефицит на рынке труда у госслужащих не такой серьезный, как, например, на производствах. Предполагаю, что платформа может быть нужна для оптимизации расходов на обслуживающие структуры и повышения прозрачности их работы», — сказала президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

Сейчас работает платформа для поиска государственных служащих gossluzhba.gov, однако этот портал мало востребован, поскольку чиновников не обязали для поиска работы использовать только один ресурс. Они публикуют вакансии на других сайтах.