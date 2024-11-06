Компания на УСН в 2025 году не будет платить НДС за спортивные услуги

Если доход за 2024 год превысит 60 млн рублей, компания на УСН станет плательщиком НДС с 2025 года. Но платить НДС не придется, если оказывать услуги, освобождаемые от НДС по статье 149 НК.

Очередное разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 06.09.2024 № 03-07-11/84688.

В частности, к таким освобождаемым от НДС услугам относятся услуги населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Таким образом, при оказании данных услуг:

если доход за 2024 год менее 60 млн рублей, то будет освобождение от НДС по статье 145 НК;

если доход за 2024 год более 60 млн, будет освобождение от НДС по статье 149 НК.

Ранее аналогичные разъяснения Минфин давал для общепита на УСН, образовательных НКО, коммунальщиков, перевозчиков пассажиров.

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