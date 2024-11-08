Бухгалтеры неделю обсуждают пост про 1000 рублей за услуги для ИП

Бухгалтеры считают, что свой труд нужно уважать и не брать клиентов, которые не понимают важность учета. Однако ИП уверены, что нет смысла платить бухгалтеру даже скромную сумму в месяц, да и вообще предприниматель может обойтись простым онлайн-сервисом.

Тема так зацепила нашу аудиторию, что обсуждение развернулось сразу на двух площадках — в нашем телеграм-канале Красный уголок бухгалтера и в комментариях к выпуску «Ночного бухгалтера».

Наши подписчики возмущаются таким отношениям к работе бухгалтера и напоминают, что даже при самом простом учете бывают нюансы, о которых ИП может не знать. Ошибки приведут к серьезным штрафам и другим проблемам для предпринимателя.

А началось все с того, что бухгалтер выложила пост, в котором рассказала, что берет за свои услуги 1 тыс. рублей в месяц: подает уведомления, дает консультации, а также составляет годовую декларацию. Но ИП и эта сумма показалась чрезмерной.

Один из комментаторов говорит, что такой ценник низкий по меркам даже провинции, но находятся и те бухгалтеры, которые берут за работу столько же и даже меньше.

Между собой «клерки» даже деляться личным опытом и интересными лайхаками. Один из бухгалтеров советует коллегам:

«Осмелюсь предложить вам эксперимент: поднимите ценник в 2 раза. Если половина отвалится, вы ничего не потеряете, но работы будет вдвое меньше. Однако, скорее всего отвалится процентов 10».

В дискуссию включились и сами бизнесмены. Предприниматели считают, что банковские онлайн-сервисы вполне могут закрыть потребности ИП на УСН со ставкой 6% без сотрудников. Когда в месяц проходят три-четыре платежа от контрагентов, то нет смысла много платить специалисту.

«Квалифицированному бухгалтеру, действительно, нет смысла вписываться в такую копеечную работу», — признался предприниматель.

Правда нашлись бухгалтеры, которые напомнили — их услуги зачастую не заканчиваются парой уведомлений и годовой декларацией, они консультируют предпринимателей, следят за нормативкой, чтобы вовремя оптимизировать расходы ИП, в том числе на налоги. Одна из пописчиц расскаазла, что недавно смогла вернуть предпринимателю переплату за два года, потому что он не уменьшал налог на фиксированные взносы.

В основном бухгалтеры считают, что нужно ценить свой труд и отказываться от клиентов, которые в буквальном смысле считают копейки. В итоге за возможные ошибки в учете бизнес заплатит дороже, но зато бухгалтер избежит лишней нервотрепки.

Для бухгалтеров, которые хотят быть безупречными в своей работе — БЕСПЛАТНЫЙ вебинар «45 ошибок бухгалтера, которые приводят к доначислениям по налогам». Он состоится 14 ноября в 11:00 мск!

На вебинаре узнаете:

Какие ошибки допускают компании при учете операций по договорам займа и уступки права требования долга.

Что проверить в учете дебиторской и кредиторской задолженности.

Налоговые риски по договорам аренды и лизинга.

Как правильно учитывать расходы на ремонт и капитальные вложения.

Спикер — Светлана Беляева, руководитель УКЦ «Разобраться в налогах». Аттестованный налоговый консультант, налоговый аудитор.

Ждем вас на вебинаре 14 ноября в 11:00 мск!