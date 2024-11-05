Тысяча рублей в месяц за ведение ИП. Предприниматель считает, что бухгалтер слишком много берет денег. 😤«Ночной бухгалтер» № 1805

ИП заменяют бухгалтеров автоматизированными электронными сервисами, а людям не готовы платить даже 1000 рублей в месяц за услуги.

Сегодня в выпуске:

Бухгалтер должен работать за хлеб и воду.

Больше половины предпринимателй считают, что им мешает нелегальный бизнес.

Селлеры страдают от распродаж маркетплейсов, на которые они не соглашались.

Почти 900 поправок от Минфина к проекту федерального бюджета 2025-2027.

Подборка полезностей бухгалтеру.

Мем дня.

1000 в месяц — многова-то будет

Так считает ИП, с которым работает бухгалтер. За эту сумму она сдает уведомления, делает годовую декларацию и консультирует предпринимателя.

Коллеги возмущены такой низкой оплатой, один из комментаторов даже говорит, что таких цен нет даже на периферии, не то что в Москве. Но нашелся и ИП, считающий, что простой учет можно вести и без бухгалтера, достаточно использовать любой бесплатный сервис, например, от банка.

Большинство бухгалтеров в дискуссии с ним не согласны — сервисы ошибаются, неверно разносят платежи (в пример даже показали скрин, на котором оплата от покупателя почему-то стала взносом собственных средств).

Но находятся и те, кто признается — берет за работу столько же и даже меньше.

Это должен знать каждый бухгалтер

С 1 января 2025 года меняется порядок составления бухотчетности. Но подготовиться к нему можно уже сейчас на бесплатном вебинаре 14 ноября в 11:00. На нем вы узнаете:

что входит в промежуточную и годовую бухотчетность;

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51% предпринимателей жалуется на нелегальный бизнес в своей сфере

Бизнес страдает от нечестной конкуренции.

51% предпринимателей сталкиваются с конкурентами, которые ведут нелегальный бизнес. Из них 40% оценили теневой сегмент в своей сфере в 10% , а 36% считают, что он составляет четверть рынка.

47% бизнесменов считают главным признаком нелегального бизнеса отсутствие регистрации, 44% — неуплату налогов, 41% — отказ от получения разрешений и лицензий, а 37% — серые заплаты.

Только 13% бизнесменов теневой бизнес не мешает развиваться.

Ozon и Wildberries устраивают автоматические распродажи товаров

Продавцы на маркетплейсах обратились в ФАС — маркетплейсы фактически заставляют их участвовать в акциях и делать скидки на товары, причем иногда о таких распродажах селлеры узнают после того, как они прошли.

Автоматические акции Ozon и Wildberries начали тестировать с весны 2024 года. Но если сначала продавцам предлагали самим выбирать товары для акций то теперь выбор за них делает площадка.

В проект федерального бюджета 2025-2027 внесут около 900 поправок

Поправки можно поделить на две группы.

Первая — это поправки, связанные с утверждением нацпроектов и перераспределением на них ресурсов. Всего на трехлетку такое перераспределение составит 1,8 трлн рублей.

Речь о таких нацпроектах как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство» и другие.

Вторая группа связана с распределением бюджетных ассигнований после принятия нормативно-правовых актов и обоснований министерствами и ведомствами.

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И новичок в блогах компания «Передовые Платежные Решения», сразу с интересной статьей на тему учета коомандировок Пять проблем бухгалтера при организации командировок.

Мем дня

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