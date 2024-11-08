На Госуслугах напомнят об окончании срока действия ОСАГО

Чтобы водители не забыли продлить срок действия страховки, им будут присылать уведомления на портале Госуслуги.

Минцифры вместе с Национальной страховой информационной системой (НСИС) хотят, чтобы автомобилисты получали уведомления на Госуслугах, когда срок действия их полиса ОСАГО подходит к концу. Новый сервис может заработать с 2025 года.

Сейчас на портале Госуслуги можно посмотреть только действующий страховой договор, а уведомления о сроке действия приходят только для некоторых документов. Например, для водительского удостоверения. Об этом пишут «Известия».

Страховые компании тоже не всегда предупреждают клиентов о том, что их договор истек и нужно заключить новый. Водители, чья страховка просрочена, получат штраф — 800 рублей. Однако власти обсуждают возможность штрафовать водителей на эту сумму за каждый день езды без полиса. За 20 дней это будет уже 16 тыс. рублей, что дороже, чем приобрести страховку.

Без ОСАГО передвигаются от 2% до 20% в зависимости от региона. Некоторые забывают обновить полис, а кто-то сталкивается с мошенниками и пользуется подделкой, не зная этого. Есть и те, кто сознательно откладывают страховку из-за ее высокой цены.

За первые шесть месяцев 2024 года страховые компании заключили 20 млн договоров ОСАГО, что на 2,2% больше, чем в том же периоде 2023 года. С января по сентябрь 2024 года средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась на 4,2% — до 7 215 рублей. В прошлом году автомобилисты платили за страховку около 7 532 рублей.

С 1 марта 2025 года в экспериментальном режиме начнет работать система проверки полисов ОСАГО по камерам дорожного движения. Эксперимент продлится в течение года. В это время водителей не будут штрафовать, но пришлют предупреждение через портал Госуслуги.