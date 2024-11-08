Подростки стали работать на 40% чаще

В 2023 году число работающих подростков в возрасте 15-17 лет увеличилось на 40%, до 87 тыс. человек. В 2022 и 2021 годах их было только 61,6 тыс.

Чуть больше 30 тыс. человек работают в сельском и лесном хозяйстве, в сфере обслуживания и питания — 17,3 тыс., а в качестве низкоквалифицированных работников трудятся 26,3 тыс. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Число несовершеннолетних, которые готовы работать по найму, составляет 104,9 тыс. человек. На фоне дефицита кадров вырос спрос на молодых сотрудников. Предприятия вынуждены создавать рабочие места с частичной занятостью, а также устанавливать гибкий график.

В 2023 году в стране упростили прием на работу сотрудников старше 14 лет. Теперь для этого не нужно получать согласия органов опеки, достаточно одобрения только одного из родителей или законного представителя.

В начале 2024 года на 15% выросло число резюме от соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. При приеме на работу несовершеннолетних нужно учесть, что они могут работать не больше 12 часов в неделю, если получают образование.

На каникулах сотрудники до 16 лет могут работать не больше 24 часов в неделю, а работники от 16 до 18 лет — до 35 часов.