Поставщика признают недобросовестным, если он частично выполнил госконтракт

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел спор между МВД и ООО НПП «РАНГ». Ведомство не получило вовремя весь товар по госконтракту и расторгло договор в одностороннем порядке. Подрядчик предложил доставить остатки продукции, но заказчик отказался, поскольку срок соглашения уже истек.
Федеральная антимонопольная служба решила не включать информацию о компании в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку организация приняла возможные меры, чтобы выполнить условия сделки. Однако суды с этим не согласились.
«Частичная поставка товара не может быть признана в качестве добросовестного поведения ООО НЛП «Ранг», также как поставка товара за пределами срока действия контракта, так как это не является надлежащим исполнением обязательств», — сказано в решении арбитражного суда.
Недобросовестным поведением признали частичную поставку товара, а также то, что исполнитель вводил заказчика в заблуждение о сроках поставки и затягивал ее.
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