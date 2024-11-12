Поставщика признают недобросовестным, если он частично выполнил госконтракт

ФАС не внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку она предпринимала меры для выполнения условий сделки. Суды не согласились с этим решением.

Арбитражный суд Московского округа рассмотрел спор между МВД и ООО НПП «РАНГ». Ведомство не получило вовремя весь товар по госконтракту и расторгло договор в одностороннем порядке. Подрядчик предложил доставить остатки продукции, но заказчик отказался, поскольку срок соглашения уже истек.

Федеральная антимонопольная служба решила не включать информацию о компании в реестр недобросовестных поставщиков, поскольку организация приняла возможные меры, чтобы выполнить условия сделки. Однако суды с этим не согласились.

«Частичная поставка товара не может быть признана в качестве добросовестного поведения ООО НЛП «Ранг», также как поставка товара за пределами срока действия контракта, так как это не является надлежащим исполнением обязательств», — сказано в решении арбитражного суда.

Недобросовестным поведением признали частичную поставку товара, а также то, что исполнитель вводил заказчика в заблуждение о сроках поставки и затягивал ее.