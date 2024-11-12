❗ Принят закон о введении уголовной ответственности за сбыт и подачу в налоговую заведомо подложных счетов-фактур и деклараций

12 ноября Госдума приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении разработанный депутатами законопроект о введении уголовной ответственности за сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Этот законопроект вносит изменения в УК и ст. 28-1 и 151 УПК.

В Уголовном кодексе появится новая ст. 173.3, предусматривающая ответственность за организацию деятельности по сдаче в налоговые органы и/или сбыту заведомо подложных счетов-фактур, налоговых деклараций (расчетов):

от имени юрлиц, образованных через подставных лиц;

либо с использованием персональных данных, полученных незаконно.

Суть схемы в том, что злоумышленники приобретают уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых изготавливают подложные счеты-фактуры и декларации, подтверждающие налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков. Это документы сбывают заказчику либо по его поручению подают в налоговые органы.

За указанные действия организаторы получают обычно 2-3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.

Уголовная ответственность будет наступать за извлечение дохода в крупном размере с помощью таких действий.

В примечании к ст. 173.3 УК уточнено, что счета-фактуры, налоговые декларации (расчеты) признаются подложными, если содержат ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав.

Предусмотрено три варианта наказаний:

штраф от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

принудительные работы на срок до четырех лет;

лишение свободы на тот же срок со штрафом до 80 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

То же самое, но совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также с особо крупным доходом накажут принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы до семи лет со штрафом до 80 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Особых сроков вступления в силу этого закона не установлено.