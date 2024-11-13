Wildberries начнет продавать пиротехнику

Пользователи старше 18 лет получат доступ к новой категории товаров «Пиротехника». Селлеры смогут продавать безопасные фейерверки и хлопушки, но при условии, что продавец сам будет их хранить и доставлять на ПВЗ.

С 14 ноября 2024 года маркетплейс Wildberries запустит продажи сертифицированных фейерверков, бенгальских огней и хлопушек. Все товары соответствуют требованиям безопасности.

Селлерам разрешат продавать пиротехнику строго по модели, при которой хранение, сбор и доставку заказов осуществляет сам партнер. Платформа только соединяет покупателя и продавца.

«Продажа пиротехники будет возможна только при условии предъявления продавцом сертификатов соответствия продукции и после тщательной проверки площадкой таких документов», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Карточки товаров будут добавлять только в специализированную категорию «Пиротехника», к ним подключат усиленную модерацию.

Просмотреть такие товары на сайте и в мобильном приложении смогут только пользователи старше 18 лет. Забрать заказ на пункте выдачи разрешат только по паспорту, чтобы проверить возраст клиента.