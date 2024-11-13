Единственную квартиру, полученную по наследству, можно продать без НДФЛ через 3 года

Если квартира получена в наследство от близкого родственника, то минимальный срок владения ей (для целей НДФЛ с ее продажи) – 3 года, если от чужого человека – минимальный срок составляет 5 лет.

Но есть еще одна льгота по минимальному сроку – для единственного жилья.

Если квартира получена по наследству не от близкого родственника, но она является единственным жильем наследника, то продать ее без НДФЛ он может через 3 года.

Причем данный 3-летний срок отсчитывают от даты смерти наследодателя независимо от того, когда оформлено право собственности.

Об этом сообщает Минфин в письме от 17.10.2024 № 03-04-05/100637.

При этом для льготы по единственному жилью есть условие: на момент продажи в собственности нет другого жилья, кроме жилья, купленного за 90 дней до продажи.

Про минимальный срок владения имуществом мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.