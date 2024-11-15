Минэкономразвития хочет отменить ограничения по сверхурочной работе

Сейчас сотрудник не может работать сверхурочно больше 120 часов в год. От этого лимита хотят отказаться.

Министр экономического развития Максим Решетников предложил снять несколько ограничений на рынке труда. В частности, отменить ограничение по времени сверхурочной работы.

«Нам необходимо снять законодательные ограничения, в том числе для сверхурочной работы, вы знаете у нас сейчас 120 часов. При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — сказал Максим Решетников.

Кроме того, Минэкономразвития и Минтруд хотят снять излишние ограничения для работы пенсионеров, женщин и молодежи.

С 1 сентября 2024 года работодатели должны рассчитывать оплату сверхурочных часов, исходя из реального размера зарплаты, а не только по окладной части. Первые два часа такой работы оплачивают не менее чем в 1,5 размере, а последующие часы — в двойном.