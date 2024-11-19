Размер страхового возмещения по эскроу-счетам могут повысить до 30 млн рублей

Из-за роста цен на жилье власти хотят увеличить размер страховки по счетам эскроу. Это позволит заемщикам без опасения брать крупные ипотечные кредиты.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что скоро внесут законопроект, по которому сумма страхования ипотечных денег на счетах эскроу вырастет с 10 млн до 20 млн или даже до 30 млн рублей.

Такой шаг позволит лучше защитить права заемщиков, если кредитная организация или застройщик обанкротится. Также индексацию размера страхового возмещения решили провести из-за роста цен на жилье. Об этом пишут «Известия».

За год средняя стоимость квартир в новостройках выросла до 171 тыс. рублей за квадратный метр. В ЦФО она на 37% больше, чем в среднем по России, а в Москве покупка жилья обойдется в два раза дороже.

Как только вырастет сумма страхования, заемщики смогут получить в ипотеку больше средств без ужесточения условий, а банки начнут охотно выдавать крупные суммы в кредит.