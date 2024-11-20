ФНС самостоятельно рассчитает НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Если в 2023 году вкладчики получили от банков процентный доход больше 150 тысяч рублей, то им нужно до 2 декабря заплатить налог с депозитов.

В 2024 году в налоговом уведомлении впервые появился расчет НДФЛ с доходов от процентов по вкладам.

Налог на вклады ввели в 2021 году, но на этот закон установили временный мораторий, который закончился. Сейчас нужно платить НДФЛ с процентных доходов, которые были получены в 2023 году.

«Налогоплательщику не нужно ничего самостоятельно рассчитывать. Налоговые органы получают необходимую информацию от банков и Агентства по страхованию вкладов, после чего рассчитывают сумму налога», — сказано на сайте ФНС.

НДФЛ с процентных доходов нужно платить только с суммы превышения необлагаемого минимума. В 2023 году это 150 тыс. рублей.

Необлагаемый доход зависит от ключевой ставки в течение года и рассчитывается по формуле: 1 млн рублей умножить на максимальное значение ключевой ставки, которая действовала на 1-е число каждого месяца.

Если в 2023 году по одному вкладу клиент получил проценты в размере 200 тыс. рублей, то налог нужно уплатить с 50 тыс. рублей. По ставке 13% это 6,5 тыс. рублей. Если совокупный доход за год больше 5 млн рублей, то ставка НДФЛ будет 15%, и заплатить придется уже 7,5 тыс. рублей.

Вкладчики, которые получили проценты от банков меньше 150 тыс. рублей, не должны платить налог с депозитов.

НДФЛ нужно заплатить до 2 декабря 2024 года, поскольку 1 декабря выпадает на выходной день.

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