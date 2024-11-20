В регионах создадут комиссии по борьбе с просрочкой зарплаты

Проект Минтруда об этих комиссиях опубликован на федеральном портале.
Дело в том, что с 01.03.2025 вводится в действие новая статья 158.1 ТК с нормами по противодействию зарплатной просрочке. О ней мы рассказывали тут.
В состав этой комиссии войдут представители органов власти, СФР, объединений работодателей, профсоюзов. При необходимости на заседания будут приглашать представителей Прокуратуры.
Заседания будут проходить раз в месяц или в крайнем случае – раз в квартал.
На комиссию будут приглашать работодателей, которые задерживают людям зарплату.
Среди задач этой комиссии – принятие профилактических мер, направленных на недопущение просрочки; содействие предприятиям по взысканию дебиторской задолженности и разработке дорожных карт погашения долго; разъяснительная работа и т. д.
Комментарии2
а ГИТ и Прокуратура с этим делом никаак не справляются?
Прокуратура теперь только в приглашённых быть может. Да и то... так... для численности комиссии больше!
а будет комиссия по надзору за деятельностью данной комиссии? Иначе как оценивать то результативность этих посиделок?