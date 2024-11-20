НДФЛ

В Госдуме предложили снизить минимальный срок владения имуществом до одного года

Если собственник получил жилье по наследству, он сможет его продать без налога через год. Общий минимальный срок владения недвижимостью хотят снизить с 5 до 3 лет.

В Госдуму внесли законопроект, который изменит минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при продаже.

Сейчас собственник может продать недвижимость без уплаты налога, если она находится в собственности минимум пять лет. Этот период сократится до трех лет, если право собственности перешло по наследству, в результате приватизации, передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

При таких условиях те, кто желает переехать в другой регион, не смогут выгодно продать жилье.

«На наш взгляд сдерживающим фактором роста мобильности населения может стать не отвечающее реалиям времени нормативное регулирование оборота недвижимости, в частности завышенные требования налогового законодательства к минимальному предельному сроку владения недвижимым имуществом», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект предполагает установить общий минимальный срок владения недвижимостью — 3 года. В случаях, предусмотренных п.3 ст. 217.1 НК 2 года. Если право собственности перешло по наследству, то период сократится до 1 года.

Про минимальный срок владения имуществом в 2024 году мы рассказывали здесь + таблица для разных ситуаций.

Ксения Петрова

«Налоговая реформа. Оптимизация и новые риски. Подготовка к 2025 году».

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