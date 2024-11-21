Расчетные листки надо выдавать только один раз в месяц: опрос

В нашем telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» прошла викторина на эту тему, и более 20% подписчиков дали неправильный ответ.
Поясним: ни на аванс, ни на отпускные отдельные расчетки выдавать не надо. Все будет в расчетном листке, который сотрудник получит при начислении зарплаты за месяц.
При этом в расчетном листке должна быть детальная информация обо всех видах выплат, входящих в состав зарплаты и начисляемых работнику за каждый отработанный месяц.
Такое разъяснение, в частности, давал Роструд в письме от 03.07.2024 № ПГ/12276-6-1.
Вы выдаете сотрудникам расчетные листки?
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