Счетная палата: госзакупки под угрозой из-за высокой ключевой ставки

На фоне высокой ключевой ставки у поставщиков выросла финансовая нагрузка, поэтому они перестали участвовать в госзакупках.

Высокая ключевая ставка влияет на стоимость банковских гарантий, которые оформляют поставщики при заключении госконтрактов. Если поставка по договору будет просрочена, то выплачивать пени будет сложнее, поэтому предприниматели отказываются от участия в тендерах.

В августе 2024 года не состоялось 69% сделок по госзакупкам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Счетную палату.

Как только предприниматель выиграет тендер, он должен внести залог 10-20% от суммы договора или обратиться в банк за поручительством, которое будет использоваться как обеспечение сделки. Зачастую такой залог формируют из кредитных средств, но на фоне высоких ставок делать это стало невыгодно.

«Влияние ставки также сказывается на штрафах и пени, если нарушаются условия контракта, после того как конкурс выиграл какой-то конкретный поставщик», — сказал кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В 2023 году 60% госзакупок не состоялись, общий объем предлагаемых тендеров составил 10,6 трлн рублей, из которых выполнили только контракты на 4,2 трлн.