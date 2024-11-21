Бизнес из ОЭЗ сможет использовать арендные права на госземлю для получения кредитов

Инвесторам необходимы средства на проекты, но банки не всегда готовы дать кредит без залога. Теперь резидентам особых экономических зон разрешат использовать арендные права на государственную землю как залог.

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о дополнительных преференциях резидентов особых экономических зон (ОЭЗ). Им позволят передавать в залог права на земельные участки, которые они берут в аренду у государства.

Пока что резиденты ОЭЗ не могут заложить арендные права, если земельный участок находится в собственности государства.

«Ранее указанное ограничение снималось, когда резидент ОЭЗ выкупал земельный участок себе в собственность — сделать это было возможно уже на этапе осуществления на нем строительства», — сказано в пояснительной записке.

Передавая в залог арендные права, компании из ОЭЗ смогут получать кредиты для реализации инвестиционных проектов на этапе строительства. Если заемщик нарушит обязательства, банк передаст арендные права на имущество и землю другим резидентам ОЭЗ или компаниям, которые предложат региональные власти.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.