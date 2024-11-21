В России создан первый ИИ для найма сотрудников

Система автоматизации рекрутмента Хантфлоу заявила, что создала первый в России искусственный интеллект (ИИ) для найма сотрудников.

Компания запускает Хантфлоу AI — искусственный интеллект, который «революционизирует процесс найма и помогает рекрутерам закрывать вакансии вдвое быстрее». Пресс-релиз есть в распоряжении Клерка.

Дефицит кадров стал главной проблемой рынка труда в 2024 году — компании вынуждены работать с ограниченным количеством квалифицированных кандидатов. Чтобы повысить эффективность подбора, рекрутерам необходимо использовать внутренние базы данных с теплыми контактами — кандидатами, которые уже лояльны к компании.

Хантфлоу AI анализирует внутреннюю базу компании, находит лучших кандидатов и сокращает сроки найма.

Этот ИИ учится понимать специфику компании, анализирует прошлые взаимодействия и помогает рекрутерам оптимально использовать внутренние ресурсы.

Это позволяет сократить воронку найма, уменьшить время поиска и сосредоточиться на тех кандидатах, которые уже готовы к сотрудничеству.

Заявлено, что срок закрытия вакансий сокращается в два раза.

В интерфейсе вакансии рекрутер видит кандидатов, отобранных искусственным интеллектом, в отдельной вкладке «Из базы».