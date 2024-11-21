📈 Утвердили коэффициенты-дефляторы по НДФЛ и ПСН на 2025 год

Опубликован приказ Минэкономразвития от 17.10.2024 № 645 с коэффициентами-дефляторами на 2025 год, который зарегистрировал Минюст.

Коэффициенты такие:

для НДФЛ – 2,594;

для сбора за объекты животного мира и водных биоресурсов – 1,080;

для НДД – 1,388;

для ПСН – 1,144;

для торгового сбора — 1,976.

Сначала в проекте был еще предусмотрен коэффициент для УСН – 1,437. Но потом от него отказались. На 2025 год коэффициент-дефлятор по УСН будет равен 1. Про новые правила индексации на УСН мы рассказывали тут.