Банки стали в два раза чаще блокировать подозрительные счета

5,7 тысяч клиентов попросили ЦБ исключить дропов из черного списка. Такие лица остаются без дистанционного банковского обслуживания.

Клиентов, которые попадают в черные списки банка, перестают обслуживать. В июле-августе 2024 года кредитные организации получили пиковое количество обращений с просьбой исключить счета из перечня подозрительных.

28% таких жалоб связаны с блокировками из-за мошенничества. Встречаются и случаи, когда заявителя нет в базе данных Центробанка. Клиент просто не понял причину, по которой его платеж не прошел.

Больше 5,7 тыс. человек обратились в ЦБ, чтобы исключить из базы дропов — подставных лиц, через которых злоумышленники выводят украденные деньги. В 2023 году таких жалоб было 2,9 тыс. Об этом пишут «Известия».

«По результатам рассмотрения большинства обращений приняты отрицательные решения — основания для исключения сведений из базы данных регулятора отсутствовали, так как по операциям таких клиентов банки подтвердили признаки мошенничества», — сказали в ЦБ.

Дропер, которого заблокировали, не сможет пользоваться дистанционным обслуживанием банка. Забрать свои средства он может, но только после подтверждения личности и доказательства легальности происхождения денег. Основной возраст дропов — от 14 до 21 года, не исключено, что в будущем молодежь отрежут от банковских услуг. Например, работодатель им не сможет открыть счет в банке.

Коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова считает, что в базу ЦБ могли попасть не только дроперы, но и случайные клиенты. Отдельные банки могут передавать некачественные данные о зафиксированных операциях, которые вызывают подозрение.

«Велика вероятность, что по причине несовершенства алгоритмов банковской системы под ограничения могло попасть значительное количество добросовестных граждан», — сказал адвокат Адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Роман Бубнов.

Если ЦБ не согласился исключить случайных лиц, которые попали в базу мошенников, то им придется доказывать свою правоту в суде.