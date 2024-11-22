Банковскую гарантию с кешбэком 20% можно получить за 10 минут

У Т-Бизнеса появились собственные банковские гарантии, которые можно забрать сразу в день оплаты.

Т-Бизнес запустил собственные банковские гарантии для участников госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ на сумму до 10 млн рублей.

Клиенты смогут получить гарантии от 10 минут и заработать кешбэк в размере 20%, если оплата пройдет со счета в Т-Банке. Гарантию выдадут в день оплаты. Чтобы получить документ, нужно оставить заявку на сайте или обратиться к специалистам через онлайн-сервис в личном кабинете.

«Платформа предоставляет полный цикл сопровождения: от выбора выгодного предложения до оперативного решения вопросов и консультаций. Платформа сочетает в себе удобство, скорость и выгодные условия. Все эти этапы дают понять, что даже в сложных ситуациях можно получить гарантию вовремя на выгодных условиях», — сказал генеральный директор ООО «КС», клиент Т-Бизнеса Артем Калинин.

С января по октябрь 2024 года заявки на участие и исполнение контрактов по 44-ФЗ составили 62,4% от общего числа обращений за банковскими гарантиями, по 223-ФЗ — 13,1%, а по совместным контрактам — 5,4%.

За это же время на 76% выросло число гарантий, которые выпустили через платформу Т-Бизнеса.

Кроме банковских гарантий сервис также предоставляет другие инструменты для участия в госзакупках: бесплатный поисковик госзакупок для поиска тендеров по 44-ФЗ и 223-ФЗ, отдельный спецсчет с автопополнением, куда вносятся средства для обеспечения контракта, кредитную линию на исполнение госконтракта.

Для начинающих поставщиков есть тендерное сопровождение и бесплатный онлайн-курс Школы Бизнеса «Как начать зарабатывать на госзакупках».