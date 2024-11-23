Более половины россиян ищут подработку на удаленке: какие это профессии и зарплаты

26% опрошенных отметили, что уже заняты на подработке. Из них 50% подрабатывают удаленно, а наиболее популярными профессиями неполной занятости оказались редактор/копирайтер (15%) и разработчик (14%).

Еще 28% рассказали, что пока не подрабатывают, но планируют в ближайшее время найти дополнительную занятость. 54% из них хотели бы найти подработку в удаленном формате:

17% — редакторами или копирайтерами;

14% — менеджерами маркетплейсов;

по 12% — контент-менеджерами в соцсетях или тестировщиками.

Исследование, в каком формате подработка наиболее популярна среди россиян, провели сервисы Работа.ру и «Подработка». В нем приняли участие более 3 000 пользователей из всех регионов РФ.

Каждый пятый участник (21%) указал, что был занят на подработках ранее, в 29% случаях подработка была в удаленном формате. Еще 26% опрошенных отметили, что не подрабатывают и не планируют.

«В каждой 10-й вакансии с удаленной занятостью указан сменный или свободный график работы, и это позволяет соискателям быстро найти подработку и значительно увеличить свой доход. При этом очень важно избегать перегрузок и выгорания. Выбирайте подработку, которая позволит вам уделять достаточно времени отдыху, общению, прогулкам и хобби. Также для успешного совмещения работы и подработки важно уделить особое внимание тайм-менеджменту и планированию. Это поможет оставаться в тонусе и структурировать процессы», — посоветовал Александр Ветерков, заместитель гендиректора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка.

Среди вакансий для подработки можно найти такие предложения: