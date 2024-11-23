Более половины россиян ищут подработку на удаленке: какие это профессии и зарплаты

Еще 28% рассказали, что пока не подрабатывают, но планируют в ближайшее время найти дополнительную занятость. 54% из них хотели бы найти подработку в удаленном формате:
17% — редакторами или копирайтерами;
14% — менеджерами маркетплейсов;
по 12% — контент-менеджерами в соцсетях или тестировщиками.
Исследование, в каком формате подработка наиболее популярна среди россиян, провели сервисы Работа.ру и «Подработка». В нем приняли участие более 3 000 пользователей из всех регионов РФ.
Каждый пятый участник (21%) указал, что был занят на подработках ранее, в 29% случаях подработка была в удаленном формате. Еще 26% опрошенных отметили, что не подрабатывают и не планируют.
«В каждой 10-й вакансии с удаленной занятостью указан сменный или свободный график работы, и это позволяет соискателям быстро найти подработку и значительно увеличить свой доход.
При этом очень важно избегать перегрузок и выгорания. Выбирайте подработку, которая позволит вам уделять достаточно времени отдыху, общению, прогулкам и хобби. Также для успешного совмещения работы и подработки важно уделить особое внимание тайм-менеджменту и планированию. Это поможет оставаться в тонусе и структурировать процессы», — посоветовал Александр Ветерков, заместитель гендиректора Работа.ру, операционный директор сервисов СберПодбор и Подработка.
Среди вакансий для подработки можно найти такие предложения:
репетитору онлайн-школы готовы платить 45 000-151 000 руб.;
IT project менеджеру на удаленную работу со свободным графиком предлагают 200 000-300 000 руб.;
веб-дизайнеру с уверенным владением UX-дизайна и Figma обещают 60 000-200 000 руб на проектной работе;
на проектную работу 6 месяцев ищут менеджера по развитию онлайн HR-сообщества с зарплатой 150 000-300 000 руб.;
рекрутеру-фрилансеру на удаленном формате работы обещают до 250 000 руб.;
программисту 1С предлагают до 150 000 руб.
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