Wildberries разрешил покупать товары в кредит

Покупатели начнут платить проценты по кредиту после того, как получат заказ в пункте выдачи или у курьера.

В мобильном приложении пользователи маркетплейса Wildberries смогут сделать заказ и оплатить его в кредит. Новая функция будет доступна при оформлении покупок на сумму от 30 тыс. рублей.

Селлеры смогут увеличить продажи товаров в категория с высоким средним чеком. Обычно покупатели не могут позволить себе сразу крупную сумму из-за чего показатели проседали. С кредитом продавцы сразу получат полную стоимость товара.

«Кредитный договор с банком начинает действовать только после того, как покупатель забрал покупку на пункте выдачи или у курьера. Проценты также начинают рассчитываться только с этого момента. Этот механизм позволяет покупателю не платить проценты, пока товар находится в пути или если покупатель решит отказаться от товара», — сказано в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Чтобы оформить кредит, покупателю нужно перейти в раздел «Кредит» и отправить заявку, введя номер телефона и паспортные данные. Затем выбрать подходящий срок выплат, размер ежемесячного платежа и процентную ставку. Заемные средства предоставляют крупные банки-партнеры маркетплейса.