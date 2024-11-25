Подведены первые итоги 2024 года на рынке труда

Предложение работы в вакансиях не успевает за темпами спроса, работодатели продолжают повышать зарплаты, старение кадров игнорировать не получится – эти и другие тенденции рынка труда ярко проявились в 2024 году.

Спрос на персонал в 2024 году растет: число вакансий увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что в 2023 году число вакансий в 1,5 раза превысило показатели 2022, то получается, что за 2 года вакансий на рынке труда России стало больше в 1,7 раза.

Кадровый голод усилился, острее всего дефицит кадров ощущается в производственных и логистических компаниях, в сфере услуг и IT. Об этом пишет SuperJob.

Наиболее востребованные в 2024 году категории персонала — квалифицированные рабочие, водители грузовых автомобилей, машинисты спецтехники, линейные сотрудники в ретейле, складской персонал и курьеры.

Вакансий в ретейле за год стало больше на 10%, прирост за два года составил 36%.

Демографическая ситуация начнет улучшаться только ближе к концу десятилетия. Пока же происходит старение базы соискателей, что нужно учитывать при подборе персонала.

Зарплатные предложения работодателей растут: больше всего — в IT, быстрее всего — в строительстве, промышленности и логистике. Задержек зарплат и сокращений нет: 91% компаний не проводит сокращения штата, 98% работодателей платят зарплаты вовремя.

Работодатели отказываются от спорных методик интервьюирования, гендерных предпочтений и предпочтений к социальному статусу кандидатов, чаще нанимают выпускников вузов без опыта работы и кандидатов пенсионного возраста. Особенно это касается квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве: рекрутеры стали более лояльно относиться к соискателям, часто меняющим работу.

Соискатели отказываются работать по серым или черным схемам.

HR-менеджмент и подход к удержанию кадров становится все более человеконцентричным, отмечено в исследовании.