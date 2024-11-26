В Минцифры придумали 30 способов защиты от мошенников

Банки, мобильные операторы и госорганы не смогут писать россиянам в мессенджерах, личное общение будет проходить только через проверенные каналы связи.

Минцифры вместе с правоохранительными органами и ЦБ подготовили пакет законопроектов с 30 мерами для защиты россиян от мошеннических схем с использованием информационных технологий.

«В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — сказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

В комплекс мер войдет самозапрет на оформление кредитов через Госуслуги. Также банки будут проверять заемщиков и банковские счета получателей денежных переводов, чтобы заемные средства не попали в руки третьих лиц. Если учетные данные клиента изменились или произошла утечка, то кредитные организации заблокируют выдачу займов онлайн.

Начнет действовать автоматический мониторинг подозрительных действий. Так банки, государственные органы и цифровые платформы смогут быстрее блокировать мошенников и передавать информацию о потенциальных преступлениях правоохранителям.

Установят обязательную маркировку звонков, чтобы на экране отображалось название компании или банка, который хочет связаться с человеком.

Помимо этого, госорганам, операторам связи и банкам запретят общаться с клиентами через мессенджеры. Официальные уведомления будут приходить только через проверенные каналы связи.