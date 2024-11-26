❗ Увеличат необлагаемые НДФЛ суточные вахтовикам и дальнобойщикам. Но только при работе за границей

Суточные сотрудникам с разъездным характером работы, вахтовикам и работающим в полевых условиях сейчас не облагаются НДФЛ в размере 700 руб. в день по России и 2 500 руб. за границей. Этот лимит увеличат.

Поправка в НК внесена ко второму чтению законопроекта (оно состоится сегодня).

Необлагаемые суточные для таких сотрудников при работе за границей увеличат с 2 500 до 3 500 рублей.

Напомним, ранее Минтранс предлагал увеличить российские суточные водителям с 700 до 1 200 рублей.

Более того, за пересмотр лимита высказывался президент Владимир Путин, которому пожаловались транспортники.

Однако Минфин отвергает предложение по увеличению необлагаемого лимита суточных для водителей (см. письмо от 22.07.2024 № 03-04-06/68247).

Теперь его наконец-то увеличат, но российский максимум останется прежним — 700 рублей в день.