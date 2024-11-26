❗ Увеличат необлагаемые НДФЛ суточные вахтовикам и дальнобойщикам. Но только при работе за границей

Поправка в НК внесена ко второму чтению законопроекта (оно состоится сегодня).
Необлагаемые суточные для таких сотрудников при работе за границей увеличат с 2 500 до 3 500 рублей.
Напомним, ранее Минтранс предлагал увеличить российские суточные водителям с 700 до 1 200 рублей.
Более того, за пересмотр лимита высказывался президент Владимир Путин, которому пожаловались транспортники.
Однако Минфин отвергает предложение по увеличению необлагаемого лимита суточных для водителей (см. письмо от 22.07.2024 № 03-04-06/68247).
Теперь его наконец-то увеличат, но российский максимум останется прежним — 700 рублей в день.
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