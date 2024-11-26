В октябре «кредит до зарплаты» вырос на 2,2%

10,11 тысяч рублей – средний размер кредита в октябре, который граждане брали в микрофинансовых организациях (МФО).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2024 года средний размер микрозайма составил 10,11 тыс. рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению с сентябрем (9,9 тыс. руб.).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 6,6%: в октябре 2023 средний размер микрозайма составлял 9,48 тыс. руб.

Источник: НБКИ

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» зафиксирован в Москве (12,28 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (11,51 тыс.), Ростовской (11,41 тыс.) и Московской (11,12 тыс.) областях, а также в Краснодарском крае (10,67 тыс.).

Наибольший рост среднего чека микрозайма продемонстрировали Тюменская область (+7,6%), Пермский край (+7,2%), Санкт-Петербург (+6,1%), а также Самарская (+5,6%) и Омская (+5,1%) области. Размер кредита сократился в Республике Саха (Якутия) (-1,0%), а также в Ростовской (-1,0%) и Владимирской (-0,1%) областях.

Средний размер микрозайма в течение года демонстрирует умеренную динамику, что связано с мерами ЦБ по охлаждению рынка МФО, включая макропруденциальные лимиты и снижение максимально возможной процентной ставки по микрозаймам.