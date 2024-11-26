Выходное пособие при сокращении платят за рабочие и праздничные дни

Для расчета выходного пособия уволенным по сокращению сотрудникам средний дневной заработок умножают на количество дней в месяце, за который идет сохранение заработка.

Но учитывают не только рабочие дни, но и нерабочие праздничные. Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопросы.

Особенно это актуально для января.

В январе 2025 года по производственному календарю – 17 рабочих дней. При этом по статье 112 ТК в январе 8 праздничных дней – с 1 по 8 января.

Таким образом, за январь будет 17 + 8 = 25 дней, подлежащих оплате.

Средний заработок исчисляется исходя из фактически полученного работником заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу увольнения.

Кстати, на днях нормы ТК про выходное пособие при сокращении признали неконституционными. Сейчас пособие за 2-ой месяц не платят тем, у кого есть подработка по совместительству. Это исправят.