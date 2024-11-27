Депутат предложил по-новому рассчитывать отпускные в период праздников

Чтобы сократить разницу между «выгодными» и «невыгодными» для отпуска месяцами, депутат Госдумы предложил считать отпускные на базе средней месячной зарплаты или применять фиксированную базу для расчета с учетом всех праздников.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минтруда Антону Котякову изменить порядок расчета отпускных выплат, если сотрудник ушел в отпуск во время праздников.

Сейчас отпускные зависят от среднего заработка за рабочий день в последние 12 месяцев. Если отпуск сотрудника выпал на месяц с большим количество нерабочих дней, то размер выплат сокращается. Например, в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней. Сотрудники, которые решат продлить каникулы за счет отпуска, потеряют до 10% зарплаты. Об этом пишут «Известия».

«Проблема «невыгодных» месяцев для отпуска, таких как январь или май, связана с существующим порядком расчета отпускных, который учитывает количество рабочих дней в конкретном месяце. Это приводит к ситуации, когда сотрудники теряют часть дохода, если берут отпуск в период с большим количеством выходных или праздничных дней», — сказал Борис Чернышов.

Также он предложил рассчитывать отпускные на основе средней месячной зарплаты или использовать фиксированную базу для расчета. Например, считать рабочие дни в году с учетом всех праздников.