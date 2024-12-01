Минтруд: потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет 2,4 млн человек

При этом количество вакансий по рабочим специальностям выросло в 2,5 раза за несколько лет.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме рассказал о ситуации на рынке труда.

По его словам, дефицит кадров ощущается наиболее остро не только в ретейле, логистике, сфере услуг. На производстве число вакансий операторов машинного оборудования на одного безработного человека выросло в 2 раза.

С связи с создавшейся ситуацией правительство планирует перестроить систему образования.

«Запустили систему мониторинга трудоустройства выпускников на основе административных данных. Результаты мониторинга показывают, что в год выпуска уровень трудоустройства выпускников этой системы составляет 53%. На второй год после выпуска – 68,5%. Мы ставим для себя в качестве целевого показателя трудоустройство специалистов на уровне 80-85%», - сказал Котяков.

До конца этого года ведомство планирует создать прогноз кадровой потребности на 5-летний период в разрезе регионов, отраслей, квалификационных групп.