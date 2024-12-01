60% работодателей отправят сотрудников на обучение в 2025 году: кого и чему будут учить

Еще 31% пока не определились и 9% отказались от образовательных программ, сославшись на нехватку бюджета и уверенность в том, что сотрудники должны учиться самостоятельно.

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, что более половины (51%) компаний нацелены на обучение сотрудников всех уровней. Остальные будут действовать выборочно: 38% планируют учить линейных специалистов, 30% — руководителей отделов и департаментов, 10% — топ-менеджеров. Пресс-релиз есть у «Клерка».

39% компаний решили обучать сотрудников всех направлений. Однако большинство планирует сфокусироваться на ключевых сферах деятельности — особое внимание работодатели уделят обучению специалистов по производству (32%) и продажам (24%), также будут учиться сотрудники подразделений:

логистика, ВЭД, складское хозяйство — 14%;

финансы, бухгалтерия — 13% ;

клиентский сервис — 11%;

маркетинг, реклама, PR — 11%;

HR — 10%;

право, юриспруденция — 8%;

ИТ — 8%.

Что касается тем обучения, наиболее востребованными в 2025 году будут личная эффективность и коммуникации (58%), работа в команде (54%) и управление проектами (43%). Важными направлениями также станут продажи (31%), работа с клиентами (30%), HR-стратегии (27%), стратегическое развитие и инновации (26%).

Растет интерес к использованию искусственного интеллекта в работе: отправить своих сотрудников на такие курсы планируют 23% респондентов.

«Результаты исследования показывают, что бизнес готов вкладываться в развитие персонала. Особенно важно, что работодатели выбирают комплексный подход: планируют обучать сотрудников всех уровней и уделять внимание разным направлениям. Это позволит бизнесу не только адаптироваться к изменениям и справляться с новыми вызовами, но и уверенно двигаться вперед», — комментирует Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 139 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса.